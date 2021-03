Bochum (dpa/lnw) - Wegen besonders schwerer Brandstiftung in Recklinghausen ist ein mehrfach vorbestrafter Häftling am Freitag zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter am Bochumer Schwurgericht hatten keinen Zweifel, dass der Angeklagte in der Nacht auf den 8. März 2020 an mehreren Stellen eines Hauses Feuer gelegt hat - unter anderem vor Wohnungstüren und auf dem Dachstuhl.

Der 28-Jährige wollte sich laut Urteil an seiner im Haus wohnenden Ex-Freundin rächen, weil sie die Beziehung zu ihm kurz zuvor beendet hatte. «Er wollte sie bestrafen», so Richter Josef Große Feldhaus.

Zur Tatzeit saß der Angeklagte eigentlich noch wegen einer anderen Verurteilung im Gefängnis. Über das Wochenende war ihm jedoch Hafturlaub gewährt worden. Er hatte die Brandstiftung bis zuletzt bestritten. Bei dem Feuer hatte eine 85-jährige Bewohnerin Verbrennungen erlitten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-986884/2