Eine Schwerverletzte bei Kollision mit zwei Fahrrädern

Mettmann (dpa/lnw) - Eine 73-jährige Frau ist am Freitagnachmittag auf ihrem Pedelec mit einem 54-jährigen Fahrradfahrer zusammenkracht und schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Radfahrer auf Höhe eines Kreisverkehrs in Mettmann (Kreis Mettmann) mit ihren Fahrzeugen. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, trugen beide Unfallbeteiligten keinen Helm, doch blieb der 54-Jährige unverletzt.

Von dpa