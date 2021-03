CDU-Vize Strobl für Laschet als Kanzlerkandidaten

Berlin (dpa) - Im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union plädiert der CDU-Vizevorsitzende Thomas Strobl für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet. «Die CDU in Deutschland möchte, dass unser Bundesvorsitzender Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union wird und im Herbst auch Bundeskanzler», sagte der baden-württembergische Innenminister und Landesparteichef der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Samstag). «Aus vielen Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass dies in der CDU Baden-Württemberg und in allen anderen CDU-Landesverbände genauso gesehen wird.»

Von dpa