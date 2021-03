Schalke-Profi Matondo: Auf Instagram rassistisch beleidigt

Stoke-on-Trent (dpa) - Fußball-Profi Rabbi Matondo hat dem sozialen Netzwerk Instagram vorgeworfen, «absolut nichts» gegen rassistische Äußerungen auf der Plattform zu tun. Der 20-Jährige teilte am Sonntag via Twitter ein Bild mit Beleidigungen gegen ihn auf Instagram. «Mein Insta würde jedoch gesperrt werden, wenn ich Ausschnitte von meinen Spielen posten würde... #Prioritäten», schrieb der im Winter vom Bundesligisten FC Schalke 04 an den englischen Club Stoke City verliehene Matondo auf Englisch.

Von dpa