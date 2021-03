Harte Kontrollen von Rasern und Autotunern in Dortmund

In beiden Nächten hatte die Polizei mehrere Kontrollstellen am Wall eingerichtet, der in der Szene beliebten Ringstraße. Später wurden Raser und Tuner auch am Phoenixsee gefilzt, wo Anwohner sich wiederholt über Lärmbelästigung durch aufheulende Motoren und laute Fahrgeräusche beschwert hatten. Durch die Polizeimaßnahmen endete der Spuk in den frühen Morgenstunden.

© dpa-infocom, dpa:210328-99-03050/2