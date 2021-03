Brand zerstört Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf Bauernhof

Greven (dpa/lnw) - Ein Brand hat am Sonntagabend das Wohn- und Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs in Greven (Kreis Steinfurt) zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr hatten die Einsatzkräfte das Feuer am frühen Montagmorgen unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten dauerten aber noch an. Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, aber «vermutlich ein paar Tiere», wie eine Sprecher der Feuerwehr sagte. Den Angaben nach sollen rund 120 Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa