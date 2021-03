Inzidenzwert steigt: Nur noch wenige Regionen unter 100

Beim Infektionsgeschehen gibt es große regionale Unterschiede: Nach RKI-Angaben weisen 5 Kreise und kreisfreie Städte eine Inzidenz von mehr als 200 auf. Die höchsten Werte hatten der Märkische Kreis mit 235,0 und der Kreis Lippe mit 214,7. Insgesamt lagen nur 12 Kreise und kreisfreie Städte in NRW unter der 100er Marke. Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Münster (58,0) und dem Kreis Höxter (69,2) registriert.

In Städten und Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang die Schwelle von 100 überschreitet, soll eine Notbremse gelten. Bereits für diesen Montag hatte das Gesundheitsministerium daher für mehr als 30 Kreise und kreisfreie Städte angeordnet, dass dort Einkaufen mit Termin und Museums- oder Zoobesuche wieder eingeschränkt werden. Die Rat- und Kreishäuser können allerdings Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Schnelltest erlauben. Ein Großteil der betroffenen Städte und Kreise will mit dieser Option von der strikten Notbremse abweichen und etwa den Handel offen halten.

