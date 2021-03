Zahl der Ausländer in NRW ist 2020 gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben Ende 2020 rund 2,75 Millionen Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit gelebt. Gegenüber dem Vorjahr bedeute das eine Steigerung von 1,6 Prozent, berichtete das Statistische Landesamt am Montag gestützt auf eine Auswertung des Ausländerzentralregisters. Damit sei die Zahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Nordrhein-Westfalen im elften Jahr in Folge gestiegen.

Von dpa