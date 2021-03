Flamingo gestohlen: Tierpark glaubt nicht an ein Wiedersehen

Hamm (dpa) - Der Tierpark Hamm rechnet nicht damit, den am Wochenende gestohlenen Flamingo zurückzubekommen. «Ich glaube nicht, dass wir das Tier noch einmal wiedersehen», sagte Tierpark-Geschäftsführer Sven Eiber am Montag. «Es gibt für Flamingos tatsächlich einen Sekundärmarkt mit hohen Preisen. So ein Chileflamingo kostet etwa 3500 Euro. Für uns ist er nicht zu ersetzen und wir überlegen jetzt, ob wir unsere nur noch aus vier Tieren bestehende Gruppe nun ganz auflösen.»