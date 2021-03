68-Jähriger tot gefunden: Nachbar unter Verdacht

Hagen (dpa /lnw) - Ein 68 Jahre alter Unternehmer aus Hagen ist am Sonntag tot in seiner Werkstatt gefunden worden. Er sei vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein 50-Jähriger aus der Nachbarschaft sei noch am selben Tag festgenommen worden. Er stehe unter Verdacht. Angehörige hatten den 68-Jährigen als vermisst gemeldet. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa