Illegales Glücksspiel: Tatverdächtige flüchten übers Dach

Krefeld (dpa) - Bei einem Einsatz wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel in einer Wohnung in Krefeld sind mehrere Tatverdächtige vor der Polizei über Dächer getürmt. Ein Mann sprang auf der Flucht von einer Mauer, verletzte sich schwer am Bein und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach einem anonymen Hinweis trafen die Beamten am Sonntagabend in einer Erdgeschosswohnung vier Männer und eine Frau an, die größere Mengen Bargeld bei sich hatten. Zudem fanden sie zwei Spielautomaten, einen Pokertisch und weitere Spielutensilien. Ein Mann wurde festgenommen, weil er per Haftbefehl gesucht wurde.

Von dpa