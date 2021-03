Mann will zum Impfen: Ermittlungen wegen Unfallflucht

Viersen (dpa) - Weil er unbedingt pünktlich zum Impfzentrum kommen wollte, ist ein Autofahrer am Sonntag in Viersen nicht wie vorgeschrieben am Unfallort geblieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 65-Jährige beim Einfahren auf eine Kreisstraße die Vorfahrt missachtet. Deshalb verlor ein 36-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Graben. Zwar hielt der 65-Jährige an, nannte seinen Namen und forderte den Geschädigten auf, sein Kennzeichen zu fotografieren. Er wolle zum Impfen fahren und dann zurückkommen.

Von dpa