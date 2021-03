Eltern getötet: 32-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt

Bonn (dpa/lnw) - In einem neu aufgerollten Mordprozess gegen einen 32-jährigen Mann hat das Bonner Landgericht den Angeklagten am Montag erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Dabei bewertete das Gericht die Tötung des 62-jährigen Vaters mit 30 Messerstichen als heimtückischen Mord. Die Vernichtung der 60 Jahre alten Mutter ebenfalls mit zahlreichen Messerstichen wurde als Totschlag gewertet. Von einer besonderen Schwere der Schuld sah das Gericht in dem Urteil ab. Die Tat ereignete sich Ende April 2019.

Von dpa