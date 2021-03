Taubenei aus Nest gefallen: Kein «Ei-ngriff»

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat der Polizei in Lüdenscheid am Montag berichtet, er sei beim Einfahren in einen Tunnel mit einem Ei beworfen worden. Beamte fahndeten daraufhin rund um die Tunneleinfahrt vergeblich nach einem Werfer, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die wahrscheinliche Erklärung lieferten die Beamten gleich mit: Dort sei wohl ein Taubenei aus dem Nest gefallen. Demnach sei es kein «gefährlicher Ei-ngriff» in den Bahn-/Luft-/Schiffs- oder Straßenverkehr gewesen, hieß es.

Von dpa