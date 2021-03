Städte- und Gemeindebund fordert Testpflicht an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert eine rechtsverbindliche Corona-Testpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Da der Selbsttest mit keinerlei gesundheitlichen Risiken verbunden sei, sei eine Teilnahmepflicht auch zumutbar, unterstrich der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Christof Sommer, am Dienstag einer Mitteilung zufolge. Bislang sind alle Tests an den Schulen freiwillig.

Von dpa