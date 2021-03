NGG: Warnstreiks in der Fleischindustrie nach Ostern

Hamburg (dpa) - Nach den vorerst ergebnislosen Verhandlungen für einen flächendeckenden Tarifvertrag in der deutschen Fleischindustrie kündigt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Warnstreiks nach Ostern an. Das sagte ein NGG-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Montagabend war die dritte Verhandlungsrunde in Hamburg ohne Ergebnis und ohne einen neuen Verhandlungstermin beendet worden.

Von dpa