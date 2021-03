Ministerium konkretisiert Impfstart für 79-Jährige in NRW

Wann werden mehr Pflegebedürftige zu Hause geimpft?

Das NRW-Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass in einigen NRW-Städten die häuslichen Impfungen von bettlägerigen Personen sowie Menschen mit mindestens Pflegegrad 4 bereits begonnen hätten. „Weitere Kreise und kreisfreie Städte werden zeitnah und in den kommenden Wochen Schritt für Schritt nachziehen“, kündigte Ministeriumssprecherin Miriam Skroblies an.