Wie das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, meldeten die Landesjugendämter zum 25. März 1291 Kinder mit Coronavirus-Infektionen. Für den Monat Februar waren vor zwei Wochen 428 infizierte Kinder und 692 infizierte Beschäftigte gemeldet worden. Beim Personal stieg die Infektionszahl inzwischen auf 1048.

Die Zahlen seien nicht abschließend, da fortlaufend und teilweise auch rückwirkend noch Fälle gemeldet und eingearbeitet würden, berichtete das Ministerium. Für Januar waren 181 Corona-Infektionen bei Kita-Kindern und 421 bei Beschäftigten gemeldet worden.

In NRW gibt es den Angaben zufolge im laufenden Kindergartenjahr 2020/2021 rund 10 500 geförderte Kindertageseinrichtungen. Die Jugendämter haben demnach 729 300 Plätze in der Kindertagesbetreuung gemeldet, davon 660 046 in den Kitas und 69 254 in der Kindertagespflege. Insgesamt seien rund 168 000 Beschäftigte in der Kindertagespflege aktiv.

Trotz steigender Corona-Zahlen will die Landesregierung die Kitas bis Ostern grundsätzlich mit reduziertem Stundenangebot offen halten. Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte vor zwei Wochen im Landtag davor gewarnt, Kindertageseinrichtungen «als Pandemietreiber zu inszenieren» und damit Ängste zu schüren.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-30470/2