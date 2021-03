Richter-Kunstwerk in Münster: Wiederöffnung verschiebt sich

Münster (dpa/lnw) - Die für das Frühjahr 2021 geplante Wiedereröffnung der Dominikanerkirche in Münster mit einem Werk des Künstlers Gerhard Richter verschiebt sich. Das teilte die Stadt Münster am Dienstag mit. In der entweihten Kirche sollte nach einer umfangreichen Sanierung das Kunstwerk «Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel» von Richter wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.