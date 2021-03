Stadt Köln sperrt nachts und feiertags Rheinboulevard

Köln (dpa/lnw) - Aus Infektionsschutzgründen sperrt die Stadt Köln nachts und an den Feiertagen den beliebten Treffpunkt Rheinboulevard. Da sich dort bei guter Wetterlage zahlreiche Menschen auch in Gruppen aufhielten, sei die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln faktisch unmöglich, teilte die Stadt am Dienstag mit. Daher habe man sich entschieden, den Treffpunkt am Rheinufer ab Mittwochabend unzugänglich zu machen.

Von dpa