Tödlicher Unfall bei Euskirchen: Motorrad kracht in Auto

Der 64-Jährige konnte nicht ausweichen und krachte seitlich in das Auto. Er starb noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Ein Hubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Der zweite Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Seine Maschine hatte das Auto nur leicht berührt und war im Graben gelandet, wie es aus der Leitstelle hieß.

