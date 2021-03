Nur zehn NRW-Kommunen unter Corona-Inzidenzwert 100

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben sich binnen 24 Stunden 3418 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die landesweite Inzidenz lag am Mittwochmorgen bei 130,7 Infektionen in sieben Tagen auf 100 000 Einwohner - und damit leicht niedriger als am Vortag (132,3), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. 43 neue Todesfälle wurden gemeldet (Dienstag 38).

Von dpa