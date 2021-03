Landesbetrieb weist auf digitale Wanderkarte hin

Münster (dpa/lnw) - Angesichts des erwarteten Hochbetriebs an Ostern in den Wäldern hat der Landesbetrieb Wald und Holz Ausflügler zum Besuch von Wegen abseits überlaufener Orte ermuntert. In Nordrhein-Westfalen gebe es über 50.000 Kilometer ausgewiesene Wanderwege, teilte der Landesbetrieb am Mittwoch in Münster mit. Oft herrsche schon wenige Kilometer jenseits völlig überfüllter Wanderparkplätze die gewünschte Ruhe, «und das Distanzhalten ist völlig entspannt möglich». Der Landesbetrieb wies auf Planungsmöglichkeiten mit Hilfe seiner digitalen Wanderkarte hin. Für Kinder, die Spaziergänge oft ziemlich langweilig finden, gebe es eine Übersicht mit Spielideen.

Von dpa