Den Behörden gelang der Schlag demnach bereits am 17. März. Dabei sei ein Kleintransporter mit gefälschten Kennzeichen bis zu einem Lager verfolgt worden. Dort nahmen die Beamten den Fahrer (50) und einen 59-Jährigen fest.

An dem Schmuggel seien offensichtlich auch zwei Brüder aus dem Raum Datteln beteiligt, die regelmäßig mit unversteuerten Zigaretten beliefert worden seien, teilte die Zollbehörde mit. Sie hätten die illegale Ware auf mehrere Lager in Dortmund und Umgebung verteilt und von dort aus an Abnehmer im ganzen Ruhrgebiet verkauft.

