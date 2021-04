Wetter über Ostern deutlich kühler, aber zunächst trocken

Offenbach (dpa/lnw) - Nach einem kleinen Vorgeschmack auf den Sommer wird es über die Osterfeiertage in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich kühler. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge steigen die Temperaturen am Donnerstag noch einmal auf Höchstwerte von 18 bis 23 Grad. Am Karfreitag kühlt es kräftig ab: Laut DWD werden bei einem Sonne-Wolken-Mix Höchstwerte zwischen 10 Grad im Mindener Land und 14 Grad am Rhein erreicht.

Von dpa