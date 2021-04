«Wir waren schon acht und zehn Punkte hinter dem Relegations- und dem Nichtabstiegsplatz zurück», erinnerte Svensson an den tiefsten Punkt in dieser Saison. Für seine Mannschaft sei in jener Situation jedes Spiel ein «Spiel der Wahrheit» gewesen. «Wenn wir den Spielen, die jetzt kommen, eine größere Bedeutung zuschreiben, widerspricht das aller Logik», erklärte der 41 Jahre alte Däne bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag.

Nach der Partie gegen Aufsteiger Bielefeld geht's für die Mainzer zum 1. FC Köln (11. April) und dann kommt Hertha BSC (18. April). Um allen von ihren Länderspielen zurückgekehrten Nationalspielern genügend Zeit zur Regeneration zu geben, erteilte der Däne seinem Kader am Donnerstag trainingsfrei. Wichtiger als diese Einheit sei es, am Samstag mit größtmöglicher Frische aufs Feld zu gehen.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-55772/2