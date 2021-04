«Schwarze Rauchwolke» am Rathausturm: Mückenschwarm

Wetter (dpa/lnw) - Ein dichter Mückenschwarm am Rathausturm hat in Wetter (Ruhr) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine aus dem Küchenfenster schauende Anwohnerin habe die Insekten für eine schwarze Rauchwolke gehalten und die Einsatzkräfte verständigt, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Vor Ort sei schnell klar geworden: «Im Dachbereich fand kein Brandereignis statt, sondern es hatte sich lediglich ein dichter Mückenschwarm an der Turmspitze bewegt.» Der Einsatz am Mittwochabend sei nach 25 Minuten beendet gewesen - Feuerwehr und Rettungsdienst rückten wieder ein.

