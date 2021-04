Tafel-Mitarbeiter: Gespendete Lebensmittel verkauft

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Mitarbeiter der Wuppertaler Tafel soll gespendete Lebensmittel aus den Räumen der Organisation gestohlen und dann gewinnbringend verkauft haben. Seit März werde unter anderem wegen Betrugs ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Wuppertal mit. So soll der 33-Jährige erhebliche Mengen gespendeter Schokolade auf einer Internetplattform verkauft haben.

Von dpa