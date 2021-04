Kundgebung zum 15. Todestag von NSU-Opfer Kubaşık

Dortmund (dpa/lnw) - Zum 15. Todestag des NSU-Opfers Mehmet Kubaşık am kommenden Sonntag ruft das Bündnis «Tag der Solidarität» zum Gedenken an die Opfer von rechtem Terror auf. Der türkischstämmige Kioskbetreiber und dreifache Vater war im Alter von 39 Jahren am 4. April 2006 von der rechtsextremen Terrorzelle NSU in seinem Laden in Dortmund ermordet worden. Zur Erinnerung an ihn und andere Opfer rechter und rassistischer Gewalt soll am Sonntag eine Kundgebung unter Einhaltung der Corona-Regeln am Mahnmal der Getöteten in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs stattfinden, kündigte das Bündnis «Tag der Solidarität - Kein Schlussstrich» an.

Von dpa