Overbeck: Corona hat Gesellschaft dauerhaft verändert

Essen (dpa) - Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft nach Auffassung von Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck dauerhaft verändert. «Ich bin überzeugt: Mit dem Ende der Pandemie werden wir nicht einfach wieder zum bekannten alltäglichen Leben zurückkehren», sagte der Essener Bischof am Freitag in einer per Video verbreiteten Andacht beim Kreuzweg auf der Halde Haniel in Bottrop.

Von dpa