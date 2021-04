1. FC Köln wechselt 2022 den Ausrüster

Köln (dpa) - Der Sportartikel-Hersteller Hummel wird von 2022 an neuer Ausrüster des 1. FC Köln. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine fünfjährige Zusammenarbeit. Das Unternehmen aus Dänemark löst den bisherigen FC-Partner Uhlsport ab. «Hummel hat uns im Hinblick auf unsere Ansprüche an einen Ausrüster mit dem besten Gesamtpaket überzeugt», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Nähere Angaben zu den finanziellen Konditionen machten beide Seiten nicht. Laut «Express» ist den Dänen der Einstieg beim Traditionsclub rund 20 Millionen Euro wert.

Von dpa