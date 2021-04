Geldautomat gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

Monschau (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Monschau in der Eifel einen Geldautomaten gesprengt, aber keine Beute gemacht. Der Automat wurde erheblich beschädigt, Teile der Front herausgerissen. Dennoch gelang es den Tätern nach Polizeiangaben nicht, das Innere des Automaten zu öffnen und an die Geldkassette zu kommen. Sie flüchteten ohne Beute. Die noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief zunächst ohne Erfolg. Der Geldautomat befindet sich auf dem Außengelände eines Baumarktes im Ortsteil Imgenbroich.

Von dpa