Münster (dpa/lnw) - Der Münsteraner Bischof Felix Genn hat Parallelen von der Karfreitagsgeschichte zur Corona-Pandemie gezogen. Jesus fühle sich am Kreuz von Gott verlassen, und auch zurzeit könne man die Anwesenheit Gottes oft nicht spüren, sagte Genn in seiner Karfreitagspredigt im St. Paulus-Dom in Münster.

Von dpa