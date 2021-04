Mann tot in Wohnung gefunden: Tatverdächtiger in U-Haft

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines Toten, der längere Zeit in einer Wohnung in Mönchengladbach lag, sitzt ein 28-Jähriger unter Mordverdacht in U-Haft. Das 40 Jahre alte Opfer sei vor einer Woche gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag mit. Der 28-Jährige soll ihn in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus getötet haben.

Von dpa