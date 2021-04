«Car-Freitag» in Bielefeld: Viele Geschwindigkeitsverstöße

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei verstärkten Verkehrskontrollen in Bielefeld sind zahlreiche Autofahrer wegen Geschwindigkeitsverstößen angehalten worden. Am Karfreitagabend gab es einen Sondereinsatz der Polizei zur Überwachung der Tuner- und Raserszene. Dabei wurden laut Polizeiangaben in der Stadt 164 Geschwindigkeitsverstöße gemessen und weitere 314 Verstöße auf den Autobahnen. In der Innenstadt kam es durch «Poser» mit PS-starken Autos zu Ruhestörungen. Der Polizei fielen mehrere technisch veränderte Wagen auf, von denen drei sichergestellt wurden. Ebenso wurde bei den Kontrollen die Einhaltung der Corona-Vorschriften überprüft. Insgesamt wurden am «Car-Freitag» 22 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von dpa