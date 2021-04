Kaum Änderung bei Corona-Neuinfektionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen war am Ostersonntag etwas entspannter als am Karsamstag. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für Nordrhein-Westfalen eine Inzidenz von 125,0. An Karsamstag hatte das RKI noch einen Wert von 128,0 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet. Die Neuinfektionsrate sank den fünften Tag in Folge geringfügig. Nordrhein-Westfalen lag leicht unter der bundesweiten Inzidenz von 127,0.

Von dpa