NRW investiert Millionen in Dorferneuerung in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung investiert in diesem Jahr rund 28,5 Millionen Euro in die Dorferneuerung. Wie Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Samstag mitteilte, fließt das Geld in insgesamt 344 Projekte in 145 Gemeinden. Gefördert würden etwa Dorfläden, Gemeinschaftshäuser oder dörfliche Plätze sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit.