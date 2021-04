200 0000 Euro Sachschaden bei Wohnhausbrand

Warendorf (dpa/lnw) - Bei einem Wohnhausbrand in Warendorf im Kreis Münster ist ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Ein Carport war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei Samstagabend mitteilte. Dabei hätten die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen und das Gebäude beschädigt. Ein unter dem Carport geparktes Fahrzeug brannte der Polizei zufolge vollständig aus. Die bei dem Brand am Samstagnachmittag entstandene Hitze soll zudem Schäden an einem Nachbarhaus verursacht haben.

Von dpa