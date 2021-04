Hunderte bei Abschlusskundgebung von Ostermarsch in Dortmund

Eine ursprünglich geplante österliche Friedensandacht konnte nach Veranstalter-Angaben in Dortmund wegen der Corona-Inzidenzzahlen nicht vor Ort stattfinden. Die Andacht sei aufgezeichnet worden und auf Youtube zu sehen.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr ist die größte Veranstaltung der pazifistischen Bewegung in NRW an den Ostertagen. Der Marsch begann am Samstag mit einer Kundgebung in Dortmund, gefolgt von einer Fahrradetappe durch das Ruhrgebiet am Ostersonntag.

© dpa-infocom, dpa:210405-99-91025/2