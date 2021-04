Streit um korrektes Tragen von Schutzmaske: Frau verletzt

Hagen (dpa/lnw) - Bei einem Streit um das korrekte Tragen einer Corona-Schutzmaske ist in Hagen eine Frau leicht verletzt worden. In der Warteschlange vor einem Geschäft seien am vergangenen Samstag eine 38-Jährige und ein Mann (52) aneinandergeraten und handgreiflich geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Hagener habe die Frau mehrfach aufgefordert, ihren Mund-Nasen-Schutz richtig zu tragen, weil dieser beim Sprechen immer verrutscht sei. Als der 52-Jährige die Frau mit dem Handy fotografierte, sei die Auseinandersetzung eskaliert, hieß es. Dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt, das Handy ihrer Tochter (16) ging zu Bruch. Herbeigerufene Polizeibeamte leiteten Verfahren wegen Körperverletzung gegen beide Personen ein.

Von dpa