DEL-Partie zwischen Straubing und Iserlohn erneut abgesagt

Erst am Samstag hatte das Gesundheitsamt Spieler, Trainer und Betreuer der Roosters in häusliche Quarantäne geschickt, weil während der regulären Testreihe im Club ein Corona-Fall aufgetreten war. Die für die Osterfeiertage angesetzten DEL-Spiele der Iserlohner beim ERC Ingolstadt und in Straubing wurden daraufhin kurzfristig abgesagt. Während das Nachholspiel in Ingolstadt am 15. April stattfinden soll, wird die nunmehr dritte Ansetzung der Partie der Roosters in Straubing laut DEL «bis auf Weiteres nicht neu terminiert.»

