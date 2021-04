Immaterielles Kulturerbe: Bewerbungen bis 30. November

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen hat die neue Bewerbungsrunde für die Aufnahme in das Landesinventar des Immateriellen Kulturerbes sowie in das bundesweite Verzeichnis gestartet. Bis zum 30. November 2021 können sich Gemeinschaften und Gruppen, die lebendige Traditionen pflegen und praktizieren, für einen Eintrag bewerben, wie das Kulturministerium am Dienstag mitteilte. Gemeinsam mit einer Expertenjury trifft das Ministerium die Auswahl auf der Basis der bundesweit einheitlichen Kriterien.

Von dpa