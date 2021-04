Unter Bagger eingeklemmt: Kollegen befreien Verletzten

Espelkamp (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke ist am Dienstag ein Monteur lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich bei Wartungsarbeiten in einem Recyclingbetrieb die Fahrerkabine eines Baggers aus ungeklärter Ursache abgesenkt. Der Techniker wurde darunter eingeklemmt. Die Kollegen hoben demnach mit zwei Gabelstaplern die Kabine wieder an und befreiten den Mann, bevor der Notarzt eintraf. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» online berichtet.

Von dpa