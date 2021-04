Hausärzte impfen mit: Kritik an zu viel Bürokratie

Ein weiterer Hausarzt sprach im WDR von einem gewaltigen Ansturm und totaler Überlastung. Patienten riefen ununterbrochen an, um einen Impftermin zu ergattern. Tatsächlich kommen aber die Praxen auf die Patienten zu und bestellen zunächst nur chronisch Kranke ein.

Mediziner Pukies kritisierte auch den hohen Aufwand, den die Impf-Dokumentation erfordere. Es sei schön für das Robert Koch-Institut und für «Pressemeldungen», wenn man genau wisse, wer wann wo von wem geimpft worden sei. Aber: Für den einzelnen Bürger bringe das wenig. Es würde Pukies zufolge ausrechnen, aus der ausgelieferten Impfstoffmenge abzuleiten, wie viele Menschen geimpft seien.

Seit Dienstag dürfen auch Hausärzte in ihren Praxen Corona-Schutzimpfungen verabreichen. In NRW werde die große Mehrheit der rund 11 000 Hausärzte mit an Bord sein, hieß es beim Hausärzteverband Nordrhein. Zunächst soll das Präparat von Biontech/Pfizer gespritzt werden, allerdings sind nur sehr überschaubare Mengen lieferbar. Die meisten Praxen wollten am Mittwoch in die Impfaktion einsteigen.

© dpa-infocom, dpa:210407-99-109841/2