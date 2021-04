SPD sieht Schulen nach Laschet-Vorstoß in Schwebezustand

Welche Auswirkungen die möglichen neuen Pläne auf den Prüfungsbetrieb hätten, sei ebenfalls unklar, monierte der SPD-Schulexperte. So sollten die schriftlichen Abiturprüfungen am 23. April starten, das dafür notwendige «Zweite Bildungssicherungsgesetz» werde aber erst am 28. April in zweiter Lesung im Landtag beraten. Laschet hatte einen zwei- bis dreiwöchigen harten Lockdown verlangt, um damit die Zeit zu überbrücken, bis viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft seien.

© dpa-infocom, dpa:210407-99-110628/2