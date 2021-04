Wuppertal (dpa/lnw) - Ein brennender Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal hat einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Feuerwehrleute holten am Dienstagnachmittag 17 Bewohner teils mit Drehleitern aus dem Haus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Bewohner wurden aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa