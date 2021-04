Corona-Notbremse muss jetzt in NRW länger angezogen bleiben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-westfälische Kommunen, die gerade erst unter eine Corona-Inzidenz von 100 gekommen sind, müssen ab sofort länger warten, bis sie die «Corona-Notbremse» wieder lockern dürfen. Trotz der seit einigen Tagen stagnierenden oder sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz in vielen Kommunen in NRW werde es «vorläufig noch in keiner Kommune eine Aufhebung der Notbremse geben», teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Von dpa