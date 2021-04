Lkw-Unfall auf A44: Ein Toter und drei Schwerverletzte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Auffahrunfall eines Lastwagens auf der A44 bei Düsseldorf ist einer der insgesamt vier schwer verletzten Insassen eines Kleintransporters gestorben. Der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Laut den ersten Erkenntnissen war der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer auf den Kleintransporter in den frühen Morgenstunden aufgefahren, der auf dem Seitenstreifen gestanden haben soll. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauerten am Mittwoch an. Ob Schnee oder Eis beim Zusammenprall eine Rolle spielten, war zunächst unklar. Die A44 war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Mettmann stundenlang voll gesperrt.

Von dpa