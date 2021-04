Düsseldorfer Profi Morales wechselt nach New York

Düsseldorf (dpa) - Alfredo Morales und Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf gehen getrennte Wege. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum New York City FC in die Major League Soccer (MLS), dort beginnt am 17. April die Saison. «Es war schon immer mein Wunsch, in der MLS zu spielen und ich freue mich sehr, dass Fortuna mir das jetzt so kurzfristig ermöglicht hat», wurde der gebürtige Berliner mit amerikanischem Pass am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Vertrag von Morales in Düsseldorf wäre am Ende der Saison ausgelaufen.

Von dpa