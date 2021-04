Parkplatzstreit: Mann schießt mit Gaspistole auf Autofahrer

Köln (dpa/lnw) - Bei einem eskalierten Streit um einen Parkplatz in Köln soll ein 22 Jahre alter Autofahrer mit einer Gaspistole auf seinen Kontrahenten (48) geschossen haben. Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Augenklinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Führerschein des mutmaßlichen Schützen wurde beschlagnahmt, sein Auto sicher gestellt.

Von dpa